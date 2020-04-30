В Раде завершили разработку законопроекта о референдуме

Рабочая группа Верховной Рады по разработке законопроектов в сфере народовластия завершила разработку первого документа из этого пакета — о всеукраинском референдуме.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета в четверг, сообщает Укринформ.

«Во исполнение распоряжения председателя Верховной Рады Украины мы завершили работу, связанную с разработкой первого законопроекта по блоку народовластия — по всеукраинскому референдуму», — сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер отметил, что рабочая группа получила положительные отзывы и замечания к законопроекту от украинских специалистов, научных институтов и международных организаций.

«Мы ожидаем сейчас выводов от швейцарских институтов — мы обратились к послу Швейцарии с просьбой содействовать нам в том, чтобы получить выводы. Благодаря представителям Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и сделали доступным во всем мире. Мы ожидаем также отзывов относительно этого законопроекта», — заявил Стефанчук.

Первый заместитель председателя ВР рассчитывает, что после завершения карантинных мер состоится финальное собрание рабочей группы, и этот законопроект будет вынесен в сессионный зал на голосование.

Напомним, что представители партии «Слуга народа» готовят пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.