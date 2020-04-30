В Раде завершили разработку законопроекта о референдуме

Рабочая группа Верховной Рады по разработке законопроектов в сфере народовластия завершила разработку первого документа из этого пакета — о всеукраинском референдуме.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета в четверг, сообщает Укринформ.
«Во исполнение распоряжения председателя Верховной Рады Украины мы завершили работу, связанную с разработкой первого законопроекта по блоку народовластия — по всеукраинскому референдуму», — сказал Стефанчук.
Первый вице-спикер отметил, что рабочая группа получила положительные отзывы и замечания к законопроекту от украинских специалистов, научных институтов и международных организаций.
«Мы ожидаем сейчас выводов от швейцарских институтов — мы обратились к послу Швейцарии с просьбой содействовать нам в том, чтобы получить выводы. Благодаря представителям Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и сделали доступным во всем мире. Мы ожидаем также отзывов относительно этого законопроекта», — заявил Стефанчук.
Первый заместитель председателя ВР рассчитывает, что после завершения карантинных мер состоится финальное собрание рабочей группы, и этот законопроект будет вынесен в сессионный зал на голосование.
Напомним, что представители партии «Слуга народа» готовят пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016