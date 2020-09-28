Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»

Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.

Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.

Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос за 30 лет».

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, стороны ввели военное положение. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, счел эскалацию запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». Обе страны заявили о потерях, в том числе среди мирного населения.

Турция выступила в поддержку Азербайджана, обвинив Армению в нарушении перемирия, и призвала международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В Ереване после этого заявили, что Анкара вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе и у азербайджанских военных есть турецкое оружие.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет, с тех пор, как территория, население которой преимущественно составляют армяне, объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку ее независимость не признает. В июле 2020 года на границе в карабахской зоне вновь начались боевые действия, стороны обменивались ударами две недели, затем конфликт снова утих.