Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»

Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.
Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.
«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.
Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос за 30 лет».
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, стороны ввели военное положение. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, счел эскалацию запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». Обе страны заявили о потерях, в том числе среди мирного населения.
Турция выступила в поддержку Азербайджана, обвинив Армению в нарушении перемирия, и призвала международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В Ереване после этого заявили, что Анкара вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе и у азербайджанских военных есть турецкое оружие.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет, с тех пор, как территория, население которой преимущественно составляют армяне, объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку ее независимость не признает. В июле 2020 года на границе в карабахской зоне вновь начались боевые действия, стороны обменивались ударами две недели, затем конфликт снова утих.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016