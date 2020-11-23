СМИ сообщили о разногласиях Турции и России по миротворцам в Карабахе

Между Турцией и Россией возникло разногласия, связанные с размещением миротворцев в Нагорном Карабахе, пишет Reuters со ссылкой на источник. Противоречия связаны с желанием турецкой стороны открыть независимый от единого координационного центра наблюдательный пункт.
11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра, который будет осуществлять контроль за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня. Он разместится на территории Азербайджана. Одновременно российские миротворцы развернули в регионе 23 наблюдательных поста.
По данным Reuters, переговоры о параметрах совместной мониторинговой миссии между Турцией и Россией продолжаются. Однако Анкара настаивает на создании собственного наблюдательного пункта, независимого от совместного мониторингового центра. «Россия полагает, что для Турции необязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции», — цитирует агентство собеседника с турецкой стороны.
Переговоры на этот счет продолжатся в Москве и Турция рассчитывает на компромиссное решение, уточнил источник.
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