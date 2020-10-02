«Стоимость» голоса на этих выборах стартует от 200 гривен

Гражданская сеть ОПОРА фиксирует случаи подкупа избирателей на нынешних местных выборах от 200 грн и удешевление стоимости подарков от кандидатов по сравнению с прошлыми избирательными кампаниями.

Об этом рассказала председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская во время пресс-конференции в Укринформе.

«К сожалению, есть факты и предложения денег. Голос стоит у нас на этих выборах от 200 грн, и предложения эти звучат, в том числе и через средства коммуникации — мессенджер, телеграмм-каналы — очень активные», — сказала она.

По ее словам, на определенном этапе организаторы такой деятельности даже не понимали, как скрыть свой телефон, и ОПОРА подала по этому поводу «не одно заявление в полицию».

В то же время Айвазовская напомнила, что законодательство предусматривает за подкуп избирателей от 2 до 6 лет заключения для организаторов подкупа, в случае выявления сговора лиц — от 6 до 7 лет заключения, для избирателей — 2 года ограничения свободы, 2 года общественных работ или штраф 6800 грн.

В то же время глава ОПОРЫ подчеркнула, что продукция в виде подарков для избирателей от кандидатов нынешней избирательной кампании стала дешевле.

На Полтавщине один из кандидатов предлагал избирателям старшего возраста бесплатное тестирование на COVID-19, есть примеры предложения бесплатного медстрахования на случай заболевания коронавирусом, подарки больницам и т.п.