Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Запуск был осуществлён в 07:29 по времени Восточного побережья США (в 14:29 по Киеву) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков во второй раз, через 8 минут 24 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны будут «поймать» в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.