До конца года хлеб подорожает на 15%

До конца 2020 года прогнозируемое подорожание хлеба и хлебобулочных изделий должно составить 15-20%, однако фактически компании-производители не пойдут на повышение цен больше, чем на 10-15%.

Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Ранее СМИ со ссылкой на участников рынка сообщали о возможном повышении цен на хлеб на 40%. Дученко отметил, что это не соответствует действительности.

По его словам, факторы, влияющие на повышение цен, действительно существуют. В первую очередь к подорожанию хлеба привел рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Во-вторых, к подорожанию хлеба приведет девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

«В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса», — отметил Дученко.

Он напомнил, что с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, из них только за сентябрь — на 25%. Кроме того, существенно поднялись цены на сахар, подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители.