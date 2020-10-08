В Киеве установили второй подряд погодный рекорд за 139 лет

Ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась самой теплой за все время метеорологических наблюдений с 1881 года.

Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, температура воздуха в украинской столице минувшей ночью не опускалась ниже +15,1°С. Предыдущее рекордное значение +13,6°С, установленное в 1893 году, было превышено на 1,5°С.

7 октября в Киеве был установлен и другой метеорологический рекорд: выпало максимальное за все время наблюдений количество осадков — 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.