В ОП рассказали, зачем в Украину едет президент Польши

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

«Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведен отдельный бизнес-мероприятие, который будет направлен на инфраструктурную тематику. Будет подписано низкая соглашений, в частности, нашей морской инфраструктуры», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Жовква указал, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики. «Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе», — отметил он.

Замглавы ОП напомнил, что визита президента Польши Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, и он очень важен, ведь впервые за последние три года президент Польши посещает Украину. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз — в 2016 году.