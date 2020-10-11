Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом

Киев в воскресенье, 11 октября, вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса IQAir.
По состоянию на 9:00 утра первое место занимала столица Индии Дели с индексом 167, на втором расположилась столица Ирана Тегеран (158), на третьем — Киев (153).
Четвертое и пятое места заняли индонезийская Джакарта и пакистанский Лахор (у обоих индекс 144).
В десятку антилидеров по уровню загрязнения воздуха также вошли: Дакка (Бангладеш), Чэнду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Кыргызстан), пишет «Укринформ».
Чтобы снизить негативное влияние смога на здоровье нужно плотно закрыть окна в доме и по возможности отказаться от пребывания на открытом воздухе. Если такой возможности нет, ограничить время пребывания и выходить на улицу в респираторе.
Вероятно, причиной ухудшения качества воздуха в столице стала влажная, теплая и практически безветренная погода. При таких условиях все загрязнители скапливаются в нижних слоях атмосферы. Согласно прогнозам, ситуация улучшится уже 12 октября.
Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ранее сообщали о том, что сразу две ночи — 7 и 8 октября — стали самыми теплыми с начала наблюдений в 1881 году.
7 октября в Киеве был установлен и другой метеорологический рекорд: выпало максимальное за все время наблюдений количество осадков — 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.
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