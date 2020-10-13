Три банка подключили возможность шеринга цифровых документов

ПриватБанк, А-Банк и виртуальный monobank запустили возможность шеринга цифровых документов при помощи мобильного приложения «Дия», сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Мы запустили услугу (...) Это цифровой шеринг документов. Уже присоединились три банка. У нас — более 30 банков на этапе адаптации этой технологии», — сказал он в ходе брифинга «Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы» во вторник.
«Надеемся, что взятый нами темп продержится два-три месяца, пока все банки не изъявят желание стать участниками совместной с «Дия» программы, — добавил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Как сообщалось, ПриватБанк и monobank 5 октября запустили возможность удаленного открытия банковского счета при помощи цифрового паспорта в мобильном приложении «Дия».
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