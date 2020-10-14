Huawei может продать часть бизнеса под брендом Honor

Телекоммуникационная корпорация Huawei рассматривает возможность продажи части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сделка может принести Huawei от 15 до 25 млрд юаней (примерно от $2,2 до $3,7 млрд). По данным источников агентства, в условиях санкций властей США Huawei сосредоточится на производстве одноименных флагманских и дорогих смартфонов и, возможно, откажется от более бюджетного бренда Honor, в основном ориентированного на молодежь.
Среди потенциальных покупателей называется IT-компания Digital China и производители электроники Xiaomi и TCL. Ни одна из них пока не прокомментировала информацию о возможной сделке.
Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, под этой маркой производятся бюджетные смартфоны, ноутбуки и другая электроника. Honor в основном ведет бизнес независимо от материнской компании.
По данным журнала «Хужунь» (китайского аналога Forbes), Huawei возглавила список самых сильных и конкурентоспособных компаний бытовой электроники КНР в 2020 году, ее капитализация составляет 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд).
Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа текущего года власти Соединенных Штатов также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.
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