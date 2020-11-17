Huawei объявила о продаже бренда Honor

Китайская корпорация Huawei полностью продает свой бренд по производству смартфонов Honor. Об этом говорится на сайте компании.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. ...Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — пояснила корпорация.

Покупателем выступает объединение из более чем 30 агентов и дилеров, которые создали новую компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Сумма сделки не раскрывается. Ранее источники Reuters говорили, что Huawei планирует продать все активы Honor за $15,14 млрд.

После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении Honor.

Как указала Huawei, ее бизнесу мешало развиваться «постоянное отсутствие технических элементов», необходимых для производства телефонов.

Источник Reuters указал, что отделение Honor от Huawei поможет первой избежать санкций США, которые считают китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности.

В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без специального разрешения властей США. В августе 2020 года санкции ужесточили еще больше.