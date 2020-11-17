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Huawei объявила о продаже бренда Honor

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Huawei объявила о продаже бренда Honor

Китайская корпорация Huawei полностью продает свой бренд по производству смартфонов Honor. Об этом говорится на сайте компании.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. ...Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — пояснила корпорация.

Покупателем выступает объединение из более чем 30 агентов и дилеров, которые создали новую компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Сумма сделки не раскрывается. Ранее источники Reuters говорили, что Huawei планирует продать все активы Honor за $15,14 млрд.

После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении Honor.

Как указала Huawei, ее бизнесу мешало развиваться «постоянное отсутствие технических элементов», необходимых для производства телефонов.

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Источник Reuters указал, что отделение Honor от Huawei поможет первой избежать санкций США, которые считают китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности.

В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без специального разрешения властей США. В августе 2020 года санкции ужесточили еще больше.

Huawei, Honor
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