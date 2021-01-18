Сервисы Google вернутся в смартфоны Honor

Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.

Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года.

Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.

Помимо этого «Коммерсантъ» пишет, что в январе продажи смартфонов Huawei и Honor стали диверсифицированными. Так, на прошлой неделе сайт Huawei перестал работать, в сообщении на странице это объяснялось техническими работами. Позже модели Honor пропали с сайта Huawei, они представлены на отдельном сайте.