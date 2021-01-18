Войти
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
планы
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа
инициатива
В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

гаджеты
RSS

Сервисы Google вернутся в смартфоны Honor

256
Сервисы Google вернутся в смартфоны Honor

Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.

Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года.

Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.

Читайте также: Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации

Помимо этого «Коммерсантъ» пишет, что в январе продажи смартфонов Huawei и Honor стали диверсифицированными. Так, на прошлой неделе сайт Huawei перестал работать, в сообщении на странице это объяснялось техническими работами. Позже модели Honor пропали с сайта Huawei, они представлены на отдельном сайте.

Google, Huawei, Honor
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 января 2021
Воскресенье, 17 января 2021
Суббота, 16 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016