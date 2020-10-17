Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен до конца, но неизвестно когда именно.
Об этом он рассказал в интервью редакционном объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«Я предполагаю, что „Северный поток — 2“ будет достроен. Вопрос в том, когда», — сказал он.
Он отметил, что Германия не критикует тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире.
«США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем », - подчеркнул министр.
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