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Маск отправил на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

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Маск отправил на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск 14-й по счету группы интернет-спутников Starlink был осуществлен в 08:25 по времени Восточного побережья США (15:25 по Киеву) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Через 8 минут 24 секунды после старта ракеты многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в шестой раз.

Это уже второй запуск за месяц. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 6 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 773 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Falcon 9, Starlink
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