Маск уже контролирует более четверти всех спутников в космосе

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск контролирует 27,3% от всех спутников в космосе.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на данные портала Celestrak.

Отмечается, что компания Маска по состоянию на 1 февраля запустила на орбиту 946 интернет-спутников Starlink, что составляет 27,3% от всех спутников в космосе.

На этой неделе SpaceX планирует вывести на орбиту еще 60 спутников Starlink, и в таком случае их количество в космосе превысит 1000.

Отмечается, что в случае сохранения такого быстрого темпа запуска спутников на орбиту уже в следующем году доля активных спутников, которые контролирует Маск, может вырасти до 50%.