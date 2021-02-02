Маск уже контролирует более четверти всех спутников в космосе

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск контролирует 27,3% от всех спутников в космосе.
Об этом сообщает Independent со ссылкой на данные портала Celestrak.
Отмечается, что компания Маска по состоянию на 1 февраля запустила на орбиту 946 интернет-спутников Starlink, что составляет 27,3% от всех спутников в космосе.
На этой неделе SpaceX планирует вывести на орбиту еще 60 спутников Starlink, и в таком случае их количество в космосе превысит 1000.
Отмечается, что в случае сохранения такого быстрого темпа запуска спутников на орбиту уже в следующем году доля активных спутников, которые контролирует Маск, может вырасти до 50%.
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