5 причин купить умывальник с тумбой в ванную

На сегодняшний день умывальник с тумбой в ванной комнате являются не прихотью, а вполне необходимым целесообразным решением. Это прекрасный способ разместить все необходимые вещи и аксессуары в одно место. Тумба с умывальником – это удобный предмет мебели, который дает возможность хранения стирки, порошков, шампуней и прочих других вещей. А также это отличный вариант для тех, кому необходимо рационально использовать площадь помещения.

Еще к одному преимуществу тумбы с умывальником можно отнести современные дизайнерские решения и универсальность. Мебель в ванной комнате является значимым моментом в современном интерьере, поэтому данный предмет мебели станет хорошим дополнением к современному дизайну. Именно поэтому в последнее время значительно возросла популярность на тумбы с раковиной.

Разновидности тумб с умывальником для ванных комнат

Мебель для ванной комнаты в виде тумб с умывальником бывает напольного и подвесного типа. Модели обладают широким функционалом и простой установкой. Выбирая тумбу, в первую очередь необходимо определиться с правильностью эксплуатации, а также учесть интерьер помещения. Так, идеальным решением после ремонта станет тумба в ванную комнату подвесного типа. Это объясняется тем, что подвесные тумбы хорошо сочетаются с другими предметами мебели, не минимизируя при этом пространство ванной комнаты после перепланировки. Можно смело сказать, что данная мебель способствует экономии пространства в ванной комнате, хорошо гармонирует с интерьером и выполняет свои основные функции.

При покупке более бюджетных и классических моделей необходимо обратить внимание на функциональность и практичность мебели. Под функциональностью подразумевается наличие большого количества отделений (ящиков) для хранения химических средств, косметики, личных вещей и других принадлежностей. Также перед покупкой тумбы с умывальником необходимо учитывать дизайн санузла, назначение применения изделия, а также свободное пространство в помещении. Также очень важным критерием является размер и конфигурация мебели. Учитывая все эти моменты, процесс выбора тумбы в ванную комнату станет более простым.

Какие преимущества имеют тумбы с умывальником

Основные достоинства:

наличие готового комплекта с раковиной и шкафчиком, которые идеально дополняют друг друга и гармонируют между собой;

значительная экономия площади в ванной комнате и большой выбор разнообразных моделей. Присутствует возможность выбрать изделия с одной дверью и более функциональные варианты с наличием нескольких дверей;

удобное хранение предметов на своих местах способствует поддержанию чистоты в ванной комнате;

модели компактных размеров достаточно вместительные. Присутствует возможность использования открытых и закрытых полок, а также выдвижных ящиков;

установка тумбы с умывальником дает возможность скрыть сантехнические трубы или другие системы установок;

разнообразие стилей. На сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент различных моделей и дизайнов. Это дает возможность выбрать необходимую модель от классического стиля до hi-tech.

В процессе производства зачастую используются такие прочные материалы, как ДСП, дерево или МДФ. Материалы проходят специальную влагостойкую обработку, которая способствует увеличению эксплуатационных характеристик изделий.

В процессе производства зачастую используются такие прочные материалы, как ДСП, дерево или МДФ. Материалы проходят специальную влагостойкую обработку, которая способствует увеличению эксплуатационных характеристик изделий.