Оператор ГТС рассказал, что будет делать если «Газпром» не продлит транзит

Если «Газпром» не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, Киев будет настаивать на открытии поставок газа из Центральной Азии. Об этом заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.
«Мы будем продолжать борьбу с „Газпромом“ и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Макогон.
По его словам, Киев также продолжит требовать перенести точку передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог навязать странам свои условия.
Также Макогон допустил, что Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода. «Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе», — добавил он.
Макогон отметил, что украинская система хранения газа — крупнейшая в Европе. Ее использование гарантирует безопасность энергоснабжения всех европейских стран, в частности позволит обеспечить мощности для хранения СПГ, создать стратегические запасы для поставщиков, которые можно будет использовать в случае чрезвычайной ситуации или экстремальных погодных условий.
Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на это период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем. По словам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, за транзит газа в 2020 году «Газпром» может заплатить около $2 млрд.
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