Honda решила досрочно отказаться от производства автомобилей с бензиновым двигателем

Компания Honda намерена прекратить европейское производство автомобилей с бензиновым двигателем к концу 2022 года, а не 2025 года, как планировалось раньше. Кроме того, к 2022 году японская компания прекратит в Европе также производство дизельных автомобилей, а в Великобритании уже в ближайшие недели автосалоны распродадут последние такие модели Honda. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на данные, полученные у японской компании.

"Honda ускорила на три года — с 2025 на 2022 год — планы перевода всех основных европейских моделей на электродвигатели, и в достижении этой цели ключевую роль будет играть наша технология гибридных двигателей",— сообщили британской газете в компании. Упор в дальнейшем будет делаться как на гибридные автомобили, так и на электрические. Honda выпускает в Европе популярные гибриды CR-V и Jazz, а также электромобиль Honda e.

Дизельные автомобили стабильно теряют популярность в Европе. В частности, в Великобритании, по данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в этом году было продано всего 209 тыс. дизельных автомобилей, это менее половины прошлогоднего показателя. Их доля на рынке новых автомобилей составляет теперь лишь 17%, в то время как в 2016 году она достигала почти 50%.