Медведчук договорился о снятии санкций с украинских заводов, а Зеленский отменил пошлину на ввоз виски, – Кузьмин

Колоссальную разницу между Виктором Медведчуком и Владимиром Зеленским демонстрируют результаты их недавних заграничных визитов. Виктор Медведчук в Москве договорился о снятии российских санкций с украинских предприятий. А Зеленский после визита в Великобританию отменил пошлину на ввоз шотландского виски.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По словам народного депутата, успешные переговоры Виктора Медведчука в очередной раз подтвердили его статус политика-государственника. Снятие российских санкций с украинских предприятий приведет к увеличению объемов производства, росту зарплат, созданию новых рабочих мест.

«Посмотрите вообще, что происходит: едет Медведчук в Россию. В это же время Зеленский едет в Британию. Медведчук договаривается о том, чтобы с украинских предприятий сняли санкции. Он договаривается о том, чтобы украинские предприятия начали работать, поставляли свою продукцию. И градообразующие, бюджетоформирующие предприятия заработали в полную силу. Люди начнут обеспечивать свои семьи самостоятельно, город начнет развиваться. В общем, это делает Медведчук», — сказал Ренат Кузьмин.

И тут же политик приводит единственный сомнительный результат визита Зеленского на Туманный Альбион.

«О чем договорился Зеленский? Он договорился до того, что, вернувшись, снял таможенные пошлины с шотландского виски. Чувствуете разницу? Один поехал договорился о развитии машиностроения, о том, чтобы сняли санкции с украинских предприятий, они начали работать. А этот (Зеленский) снял налог на ввоз шотландского виски. Вот вам разные подходы», — подытожил Ренат Кузьмин.

Напомним, что во время встречи в Москве председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене российских санкций с ряда украинских промышленных предприятий.