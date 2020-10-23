В Полтаве ослабят карантин, несмотря на «красную» зону

Полтава несмотря на то, что комиссия ТЭБ и ЧС причислила город к «красной» зоне, отказалась ослабить карантин и даже готова открыть кинотеатры. Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook.

«Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот — к работе смогут вернуться кинотеатры», — отметил он.

В городе, несмотря на потребность усилить ограничения, будет работать общественный транспорт, ТЦ, рынки, фитнес-центры и салоны красоты.

Напомним, по состоянию на 23 октября, в Украине коронавирусом заболели 330 396 человек. При этом 137 578 человек выздоровели (2680 в сутки), 6164 — умерли (121 в сутки). За сутки было зафиксировано рекордные 7 517 случаев заболевания.