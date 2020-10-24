Трамп утверждает, что выигрывает президентскую гонку

«Я думаю, что мы выигрываем, — приводит в пятницу слова Трампа пресс-пул Белого дома. — Мы выигрываем с отрывом. Это (предвыборный митинг в штате Флорида, — Ред.) не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?»
«...Мы впереди. Мы гораздо больше продвинулись, чем четыре года назад», — утверждал он. Соперником Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.
Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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