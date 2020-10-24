В США за сутки зафиксировали почти 84 тысячи случаев COVID-19

Рекордные 83,8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле — более 77 тысяч заражений.

По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 человека скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся.