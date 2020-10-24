В США за сутки зафиксировали почти 84 тысячи случаев COVID-19

Рекордные 83,8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле — более 77 тысяч заражений.
По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 человека скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016