В Брюсселе ужесточили комендантский час и другие санитарные нормы

Городские власти Брюсселя решили ужесточить санитарные меры в Брюссельском столичном регионе, включая расширение комендантского часа, который отныне будет с 22:00 до 6:00, закрытие культурных, развлекательных и спортивных объектов, и вновь ввели норму обязательного ношения масок повсюду в городе в любое время суток. Такое решение принято в субботу по итогам экстренного заседания городского правительства, которое было созвано ввиду взрывного роста количества новых случаев заражения коронавирусом.

«С понедельника 26 октября ношение масок вновь становится обязательным повсюду на территории Брюсселя, все культурные, развлекательные и спортивные объекты города закрываются до особого распоряжения, переход предприятий на удаленный режим работы является обязательным требованием. Если это возможно в данном секторе, власти будут систематически контролировать выполнение этого требования. Рамки общенационального комендантского часа (с 23:00 до 5:00) будут расширены на территории Брюсселя, где будет действовать запрет выходить на улицу, кроме как по неотложной необходимости, с 22:00 до 6:00. Эти жесткие меры приняты единогласно», — заявил, представляя новый комплекс санитарных ограничений, министр-президент правительства Брюсселя Руди Верворт.

Штраф за несоблюдение этих мер для частных лиц остается на уровне €250.

Рост числа новых случаев заболевания в Бельгии в октябре уже многократно превысил пиковые показатели первой волны пандемии — если весной максимальное суточное число новых случаев составляло около 2,5 тысяч, то за последнюю неделю в Бельгии с населением в 11,5 млн человек фиксируется в среднем около 11,2 тысяч новых заражений в сутки. С начала пандемии в стране зафиксированы 287,7 тысяч случаев инфицирования, 10 658 человек умерли.

Крупные города страны — Брюссель, Антверпен и Льеж — являются основными очагами пандемии в Бельгии.