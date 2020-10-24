Минздрав включил в список стран «красной» зоны сразу несколько стран-соседей

Министерство здравоохранения Украины добавило Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Молдову в перечень стран «красной зоны».

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

В обновленный перечень государств «красной зоны», в частности, вошли Чехия, Словакия, Грузия, Польша, Румыния, Молдова, Хорватия, США и Израиль.

В список «зеленой зоны» попали: Венгрия, РФ, Беларусь, Доминиканская Республика, Турция и Египет.

В Польше за прошедшие сутки зафиксировано 13 628 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 179 человек. Показатель смертности является самым высоким с начала пандемии COVID-19.