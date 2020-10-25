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Умер глава Samsung

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Умер глава Samsung

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на заявлении компании сообщил Bloomberg.

Ли Гон Хи имел проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. ...Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung, передает Reuters.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию «второсортной» по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника «изменить все, кроме жены и детей».

Недостатки Samsung Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Согласно предложенной им концепции «нового управления» подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки.

Также компания брала курс на качество продукции, а не количество. В частности, в середине 1990-х годов Ли Гон Хи лично отозвал некачественные мобильные телефоны, факсы и другую технику на сумму около $50 млн и поджег их. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.

В 2008 года Ли Гон Хи был вынужден уйти в отставку, поскольку суд приговорил его к условному заключению по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Позже приговор был отменен, и в 2010 году Ли Гон Хи вернулся к управлению концерном. Его преемником считается его сын Ли Чжэ Ен, который фактически руководит Samsung с момента, когда у Ли Гон Хи появились серьезные проблемы со здоровьем.

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В отношении Ли Чжэ Ена также заводили несколько дел. В 2017 году его обвинили в даче взятки в размере около $6,38 млн, а также в обещании предоставить еще $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. В итоге Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам лишения свободы, однако позже суд заменил срок на условный.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию, а в сентябре ему предъявили новое обвинение по делу о слиянии корпораций.

Samsung, Ли Гон Хи
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