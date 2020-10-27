Совет НБУ заявляет о заказных публикациях в СМИ против него

Совет Национального банка Украины заявляет о заказных публикациях в средствах массовой информации, которые координируются из одного центра и направлены на разбалансирование его работы.
«В последнее время в СМИ активно распространяются информационные материалы, направленные на усиление в обществе неопределенности относительно задач и полномочий Совета НБУ. Совет НБУ (...) отмечает заказной характер указанных публикаций, которые координируются из одного центра и нацелены на разбалансирование работы Совета НБУ», — говорится в официальном заявлении органа, предоставленным агентству «Интерфакс-Украина» членом Совета НБУ Виталием Шапраном.
В заявлении также указывается, что целью таких публикаций является также «усиление давления на независимость и беспристрастность политики Нацбанка».
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