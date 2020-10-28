SpaceX выпустила приложение для пользования спутниковым интернетом Starlink

SpaceX находится в шаге от запуска Starlink — проекта спутниковой сети нового поколения, в рамках которой компания Илона Маска намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. И вот сейчас появилось еще одно свидетельство приближения этого важного для космической индустрии события — SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store.

С 27 октября приложение Starlink доступно только в США для пользователей Apple, но вскоре появится на платформе Google Play. Месячная абонплата за интернет будет стоить $ 99, а стоимость подключения $ 499.

Первые приглашения на подписки компания разослала по электронной почте. В письме под названием "Лучше бета, чем ничего" пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями, поэтому не стоит завышать ожидания.

Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink имеет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним, 24 октября SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink. На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов данного типа на первом этапе, а позже увеличить их количество до 30 тысяч.

Цель Starlink – формирование полномасштабной сети для широкополосного доступа в интернет с любого уголка нашей планеты.