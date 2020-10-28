Войти
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
решение
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС
соседи
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

связь
RSS

SpaceX выпустила приложение для пользования спутниковым интернетом Starlink

743
SpaceX выпустила приложение для пользования спутниковым интернетом Starlink

SpaceX находится в шаге от запуска Starlink — проекта спутниковой сети нового поколения, в рамках которой компания Илона Маска намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. И вот сейчас появилось еще одно свидетельство приближения этого важного для космической индустрии события — SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store.

С 27 октября приложение Starlink доступно только в США для пользователей Apple, но вскоре появится на платформе Google Play. Месячная абонплата за интернет будет стоить $ 99, а стоимость подключения $ 499.

Первые приглашения на подписки компания разослала по электронной почте. В письме под названием "Лучше бета, чем ничего" пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями, поэтому не стоит завышать ожидания.

Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink имеет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним, 24 октября SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink. На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.

Читайте также: Ляшко проиграл довыборы в Раду на 208 округе

Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов данного типа на первом этапе, а позже увеличить их количество до 30 тысяч.

Цель Starlink – формирование полномасштабной сети для широкополосного доступа в интернет с любого уголка нашей планеты.

Starlink
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 октября 2020
Вторник, 27 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Биовойны мирового уровня

Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016