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Ляшко проиграл довыборы в Раду на 208 округе

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Ляшко проиграл довыборы в Раду на 208 округе

Кандидат в одномандатном избирательном округе № 208 на Черниговщине от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии.

В данный момент уже посчитаны 100% участковых протоколов.

Согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент — за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).

На втором месте Ляшко, которого поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.

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Напомним, что в Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.

Олег Ляшко, Анатолий Гунько
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