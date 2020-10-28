Четверо пострадавших в результате взрыва под Харьковом в тяжелом состоянии

С места взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовском Дергачевского района в ожоговое отделение Харьковской городской больницы скорой помощи доставлены семеро пострадавших.
Об этом сообщил Укринформу заведующий отделением Аслан Цогоев.
«Семеро пострадавших доставлены в наше отделение. Из них четверо находятся в реанимации — ожоги от 50 до 70 процентов поверхности тела. Состояние тяжелое», — отметил врач.
По его словам, еще двое пострадавших от взрыва госпитализированы с ожогами 15- 20 процентов поверхности тела: «Состояние стабильное».
Еще один пострадавший переведен из ожогового отделения в отделение политравмы: «У него черепно-мозговая травма, есть и ожоги 15% поверхности тела», — добавил Цогоев.
По его словам, возраст пострадавших — от 35 до 60 лет: «Все получают медицинскую помощь по протоколу. Прогнозы относительно реанимации делать рано».
Напомним, 28 октября около 11:47 на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе, в 20 км от Харькова, произошел взрыв. Два человека погибли, еще девять пострадали.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016