Четверо пострадавших в результате взрыва под Харьковом в тяжелом состоянии

С места взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовском Дергачевского района в ожоговое отделение Харьковской городской больницы скорой помощи доставлены семеро пострадавших.

Об этом сообщил Укринформу заведующий отделением Аслан Цогоев.

«Семеро пострадавших доставлены в наше отделение. Из них четверо находятся в реанимации — ожоги от 50 до 70 процентов поверхности тела. Состояние тяжелое», — отметил врач.

По его словам, еще двое пострадавших от взрыва госпитализированы с ожогами 15- 20 процентов поверхности тела: «Состояние стабильное».

Еще один пострадавший переведен из ожогового отделения в отделение политравмы: «У него черепно-мозговая травма, есть и ожоги 15% поверхности тела», — добавил Цогоев.

По его словам, возраст пострадавших — от 35 до 60 лет: «Все получают медицинскую помощь по протоколу. Прогнозы относительно реанимации делать рано».

Напомним, 28 октября около 11:47 на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе, в 20 км от Харькова, произошел взрыв. Два человека погибли, еще девять пострадали.