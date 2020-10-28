Умер Анатолий Федорчук - мэр Борисполя и главный претендент на должность

От коронавируса умер Анатолий Федорчук. Об этом стало известно 28 октября. Он был действующим мэром Борисполя и лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО.
О смерти Анатолия Федорчука сообщил народный депутат и руководитель избирательного штаба «Слуги народа» в Киевской области Александр Дубинский в своем телеграмме.
В ноябре Федорчука должен был исполниться 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии «Наш край».
Федорчук был мэром Борисполя еще с 2006 года. За это время он сменил сразу три партии — «Батькивщину», «Партию регионов» и «Наш край».
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