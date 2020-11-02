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В мире с начала года погибли 32 журналиста

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В мире с начала года погибли 32 журналиста

Тридцать два журналиста и технических сотрудника СМИ погибли с начала 2020 года в мире. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник докладе организации «Журналисты без границ» (RSF). Доклад распространен в связи с отмечаемым 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Организация подчеркивает, что показатель этого года снизился по сравнению с прошлым, когда погибли 49 журналистов. Как отмечается в докладе, отчасти это связано с пандемией нового коронавируса, которая подчас препятствовала направлению журналистов в горячие точки.

RSF также вновь обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой создать пост «специального уполномоченного по безопасности журналистов».

В докладе также отмечается, что, несмотря на снижение числа погибших, «давление на журналистов в 2020 году и различного рода нападки на них усилились». «Угрозы в отношение журналистов принимают все более скрытый характер, поэтому противостоять им становится все сложнее», — говорится в документе.

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Организация напоминает, что «за последние десятилетние около 1 тыс. журналистов были убиты в связи с выполнением ими их профессиональных обязанностей». По многим случаям так и не было проведено подлинного расследования, и виновные так и не понесли наказания.

журналисты
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