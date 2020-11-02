Ученые подсчитали реальную смертность от COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19 с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.
Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.
Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента.
При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.
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