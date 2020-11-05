В Украине снова почти 10000 заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 9850 человек, а также рекордное количество выздоровевших — 8378 человек, умерли 193 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514). Также за последние сутки госпитализовано — 1269 человек, летальных случаев — 193, выздоровело — 8378 человек», — написал Степанов на своей официальной странице в Фейсбук в четверг утром.
Днем ранее, 4 ноября, было зафиксировано рекордное на то время число новых случаев заболевания (9 524); 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 430 467 человек, 7924 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 184 782.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (983), в Харьковской (771), Хмельницкой ( 550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 10532 подозрений на заболевание COVID-19.
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