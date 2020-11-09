КС отложил рассмотрение закона о земле из-за отсутствия кворума

Большая палата Конституционного суда (КС) Украины отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.
«Дело отложено в связи с отсутствием кворума»,- сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в суде в понедельник.
По словам собеседника агентства Украинские новости, двое судей не вышли на работу из-за плохого самочувствия.
На плохое самочувствие сослались судьи, которые не голосовали за скандальное решение по электронному декларированию.
Фамилий этих судей сотрудник суда не назвал.
Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый голосовал против решения о неконституционности полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции относительно проверки деклараций и мониторинга образа жизни субъектов декларирования и считает это решение юридически необоснованным. Также решение не поддержали судьи КС Олег Первомайский, Василий Лемак и Виктор Колесник.
27 октября КС признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.
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