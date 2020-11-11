В мире зафиксирован второй подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю

За неделю с 2 по 8 ноября заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире выявили у более чем 3,6 млн человек, говорится в еженедельном релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен неделей ранее (с 26 октября по 1 ноября), тогда инфекцию обнаружили у более чем 3,3 млн человек, умерли более 45 тыс. человек.

За прошедшую неделю (с 2 по 8 ноября) число зараженных выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в ВОЗ. При этом число смертей увеличилось на 21% и составило более 54 тыс.

Больше всего новых заболевших за неделю выявили в Европе, сообщает ВОЗ. Там зарегистрировали 54% новых случаев заражения. Помимо этого, на регион пришлось 47% новых смертей.

Если говорить об отдельных странах, то больше всего новых заболевших обнаружено в США, Франции, Индии, Италии и Великобритании.

С учетом новых данных общее число выявленных случаев заболевания COVID-19, по данным ВОЗ, составило 50,6 млн, летальных исходов — 1,2 млн.

В ВОЗ полагают, что мир вступил в критическую фазу пандемии. Особенно это касается стран, расположенных в Северном полушарии.