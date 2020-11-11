В мире зафиксирован второй подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю

За неделю с 2 по 8 ноября заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире выявили у более чем 3,6 млн человек, говорится в еженедельном релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель с начала пандемии.
Предыдущий рекорд был установлен неделей ранее (с 26 октября по 1 ноября), тогда инфекцию обнаружили у более чем 3,3 млн человек, умерли более 45 тыс. человек.
За прошедшую неделю (с 2 по 8 ноября) число зараженных выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в ВОЗ. При этом число смертей увеличилось на 21% и составило более 54 тыс.
Больше всего новых заболевших за неделю выявили в Европе, сообщает ВОЗ. Там зарегистрировали 54% новых случаев заражения. Помимо этого, на регион пришлось 47% новых смертей.
Если говорить об отдельных странах, то больше всего новых заболевших обнаружено в США, Франции, Индии, Италии и Великобритании.
С учетом новых данных общее число выявленных случаев заболевания COVID-19, по данным ВОЗ, составило 50,6 млн, летальных исходов — 1,2 млн.
В ВОЗ полагают, что мир вступил в критическую фазу пандемии. Особенно это касается стран, расположенных в Северном полушарии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016