В Украине за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

Также за последние сутки госпитализированы — 1509 человек; летальных случаев — 198; выздоровели — 6235 человек; осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46933, методом ИФА — 30216).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 500865 человек;

выздоровело — 227694 человека;

летальных случаев — 9145;

проведения ПЦР-тестов — 3782099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.