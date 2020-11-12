В Украине за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.
Также за последние сутки госпитализированы — 1509 человек; летальных случаев — 198; выздоровели — 6235 человек; осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46933, методом ИФА — 30216).
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
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