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В Киевской области за субботу зафиксировано 85 нарушений карантина выходного дня

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В Киевской области за субботу зафиксировано 85 нарушений карантина выходного дня

Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Киевской области.

«На территории области работало 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мероприятий работники милиции задокументировали 85 преступлений», — говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов — 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 8 фактов нарушений карантина зафиксировано среди пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.

«Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений карантина работники полиции задокументировали 5 случаев», — отметили в полиции области.

По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий правоохранители составили административные протоколы по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

«Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения», — подчеркнули в пресс-службе.

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В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Осуществление рейдов по соблюдению карантина выходного дня правоохранители проводили совместно с представителями Госпотребслужбы, общественными формированиями и представителями органов местного самоуправления.

Полицейские продолжают проводить мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

карантин, Киевская область, коронавирус
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