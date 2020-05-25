Киевская область смягчает карантин с 26 мая

Киевская область с 26 мая ослабляет карантинные ограничения.
Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ.
«С завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно быть равно количеству мест для сидения», — отметил Володин.
Он напомнил, что всего эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием.
«На сегодняшний день в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность — 11,94, загруженность коек — 19,03%, среднее количество ПЦР-тестов — 19,34. Цифры эти получили рано утром и оперативно провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС», — сказал он.
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