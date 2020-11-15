На местных выборах пока рекордно низкая явка

По состоянию на 16.00 интегрированная явка избирателей в семи городах (Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинке) на повторном голосовании на выборах мэров составила 18,6%, сообщила гражданская сеть «Опора» в Facebook.

По данным сети, в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигла 27%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13.00 сообщала о почти 11% явки избирателей.