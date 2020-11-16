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Интернет Starlink оказался не подвластен плохой погоде

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Интернет Starlink оказался не подвластен плохой погоде

Первые участники бета-тестирования системы Starlink делятся отзывами о работе «космического» интернета. По их словам, скорость передачи данных не падает во время холодов и при плохой погоде, сообщает «Популярная механика».

Бета-тестирование спутникового интернета началось в октябре. Участники тестирования должны были купить оборудование за 499 долларов, а затем ежемесячно вносить абонентскую плату в размере 99 долларов.

Первые пользователи отмечают, что скорость интернета держится выше 150 Мбит/с, хотя компания обещала соединение от 50 до 150 Мбит/с. На скорость подключения не оказывали влияния ни осадки, ни холодная погода. Даже наоборот, понижение температуры повышало скорость. В мороз скорость растет в среднем на 20 Мбит/с. Самая высокая скорость загрузки — 208,63 Мбит/с — была зафиксирована в Сиэтле.

Со слабым снегом терминалы, которые устанавливаются на улице для приема сигнала, справляются. Поверхность электроники достаточно нагревается, чтобы топить снег, но в сильные снегопады качество соединения снижается. Один из пользователей интернета от Starlink сообщил, что в снежную бурю скорость упала до 20−30 Мбит/с, но с окончанием осадков всё вернулось к прежним показателям.

Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.

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Орбитальная группировка SpaceX состоит из более чем 800 аппаратов, что делает компанию крупнейшим спутниковым оператором в мире. Компания намерена довести свою орбитальную группировку до 12 тысяч аппаратов.

Starlink
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