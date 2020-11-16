Всем участникам Олимпиады в Токио сделают вакцину от COVID-19

Международный олимпийский комитет (МОК) будет добиваться, чтобы все участники летней Олимпиады в Токио в 2021 году были привиты от коронавируса, если вакцина будет к тому времени в наличии, заявил глава МОК Томас Бах после встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Слова Баха приводит AP News.
«Чтобы защитить японский народ и из уважения к японскому народу, МОК предпримет большие усилия, чтобы как можно больше участников Олимпийских игр и зрителей прибыли в Токио уже привитыми, если к тому времени вакцина будет доступна. Это вселяет в нас уверенность, что зрители будут присутствовать на олимпийских стартах и будут рады безопасной обстановке», — сказал Бах.
Это была первая встреча Баха со ставшим премьер-министром Японии в сентябре текущего года Сугой. Глава МОК впервые посетил Японию с тех пор, как Олимпиада была отложена в марте. Ожидается, что в понедельник Бах встретится также с председателем оргкомитета Игр Ёсиро Мори.
По данным AP News, на Игры в Токио должно прибыть 15 400 тыс. олимпийцев и паралимпийцев.
Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции они были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021-го. При этом название Олимпиады «Токио-2020» будет сохранено.
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