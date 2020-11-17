Рада не нашла голосов на отмену карантина выходного дня

Верховная Рада не смогла отменить решение об ужесточении карантинных мер по выходным дням, которое было введено постановлением Кабинета министров от 11 ноября.

За проект постановления № 4381 об отмене решения Кабинета министров № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий на заседании во вторник проголосовали 149 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходим минимум 226 голосов.

Депутаты фракции «Слуга народа» отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», по 19 — фракций «Батькивщина» и «Голос», 14 и 17 — депутатских групп «За будущее» и «Доверие» соответственно, а также шесть внефракционных нардепов.

Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся — члены фракции «Слуга народа».

В проекте постановления рекомендовалось правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления Верховной Рады пересмотреть установленные Кабмином ограничительные меры и смягчить введенные ранее ограничения работы вплоть до отмены в выходные дни предприятий - субъектов хозяйствования в сфере общественного питания, работы ТРЦ, деятельности учреждений культуры, спортивных залов, фитнес залов и бассейнов.