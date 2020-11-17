Кабмин собирается бороться с коронавирусом с помощью цифровых решений – без кода не пустят в ресторан

Кабинет Министров введет в ближайшее время 5 цифровых решений, которые должны помочь в борьбе с пандемией коронавируса в Украине.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграм.
«Сегодня представил 5 основных цифровых решений правительства, которые должны помочь в борьбе с пандемией в Украине. Совместно с Министерством цифровой трансформации и вице-премьером Михаилом Федоровым внедрим их в ближайшее время», — отметил Шмыгаль.
По его словам, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации относительно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. Это позволит быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств.
Также будет усовершенствовано приложение «Дома» с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Планируется запуск электронного рецепта на антибиотики и внесение антибиотиков в программу «Доступные лекарства».
Правительство намерено ввести электронное направление на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.
«QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания», — добавил премьер.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня — с 14 по 30 ноября.
В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 11 968.
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