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Рада не будет проводить пленарные заседания в период карантина в Киеве

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Рада не будет проводить пленарные заседания в период карантина в Киеве

Верховная Рада внесла изменения в календарный план сессии и предусмотрела режим работы депутатов в комитетах в период с 29 марта по 2 апреля, на который приходятся ужесточенные карантинные ограничения в Киеве.

Принятие соответствующего проекта постановления № 5272 в целом поддержали 298 народных депутатов на заседании в пятницу.

«С целью предупреждения возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, что приводит к необходимости соблюдения условий работы, которые бы не предусматривали работу народных депутатов Украины в форме проведения пленарных заседаний, предлагается предусмотреть в неделю с 29 марта по 2 апреля 2021 работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах),» — отмечается в документе.

Согласно календарному плану пятой сессии девятого созыва Верховной Рады, 29 марта в парламенте должно состояться заседание согласительного совета, а период с 30 марта по 2 апреля был отведен для пленарных заседаний.

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Как сообщалось, 18 марта из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения. Суровый карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели.

карантин, Верховная Рада
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