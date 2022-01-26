Рада может уйти на карантин до 15 февраля

Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин до 15 февраля из-за всплеска заболеваемости COVID-19 среди народных депутатов, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина — большое количество заболевших», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем лидер партии «Голос» Кира Рудык предположила, что вместо пленарных заседаний депутаты продолжат работать в комитетах.

«Сейчас все больше депутатов болеют, эпидемиологическая ситуация очень сложная. Поэтому возможно, что мы только откроем сессию и пойдем работать в комитетах на следующей неделе», — сказала она журналистам в кулуарах парламента в среду после сообщения глав фракций и руководителей парламента.

Согласно календарному плану, 1 февраля Рада должна открыть седьмую сессию и на ближайшей неделе народные депутаты должны работать в пленарном режиме.