Рада может уйти на карантин до 15 февраля

Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин до 15 февраля из-за всплеска заболеваемости COVID-19 среди народных депутатов, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина — большое количество заболевших», — написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем лидер партии «Голос» Кира Рудык предположила, что вместо пленарных заседаний депутаты продолжат работать в комитетах.
«Сейчас все больше депутатов болеют, эпидемиологическая ситуация очень сложная. Поэтому возможно, что мы только откроем сессию и пойдем работать в комитетах на следующей неделе», — сказала она журналистам в кулуарах парламента в среду после сообщения глав фракций и руководителей парламента.
Согласно календарному плану, 1 февраля Рада должна открыть седьмую сессию и на ближайшей неделе народные депутаты должны работать в пленарном режиме.
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