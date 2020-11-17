Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не будет принимать участия во втором туре выборов.

Об этом говорится в видеообращении Юрия Вилкула.

По словам Вилкула, по состоянию здоровья он не сможет принять участие в другом туре выборов городского головы.

В видеообращении Вилкул назвал своим «преемником» кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который из-за снятия с выборов Юрия Вилкула вышел во второй тур.

По мнению наблюдателей, на самом деле Вилкул открыл дорогу к победе на выборах кандидату от «Слуги народа», топ-менеджеру Рината Ахметова Дмитрию Шевчику.

При этом Вилкул в первом туре получил 45,9%, а Шевчик всего 25,6%.