Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не будет принимать участия во втором туре выборов.
Об этом говорится в видеообращении Юрия Вилкула.
По словам Вилкула, по состоянию здоровья он не сможет принять участие в другом туре выборов городского головы.
В видеообращении Вилкул назвал своим «преемником» кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который из-за снятия с выборов Юрия Вилкула вышел во второй тур.
По мнению наблюдателей, на самом деле Вилкул открыл дорогу к победе на выборах кандидату от «Слуги народа», топ-менеджеру Рината Ахметова Дмитрию Шевчику.
При этом Вилкул в первом туре получил 45,9%, а Шевчик всего 25,6%.
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