В лидерах контрабанды в Украине электроника и игрушки

Государственная таможенная служба в январе-октябре 2020 года изъяла контрафакта на 5 млн грн, в том числе 2,5 тыс. ед. портативной электроники на 1,9 млн грн — в основном торговых марок NGK, Apple, а также 130 тыс. ед. игрушек на 1 млн грн (торговые марки Hot Wheels, L.O.L. SURPRISE, LEGO, UEFA).

Согласно сообщению таможни в Телеграм-канале в пятницу, среди наиболее часто изымаемых в качестве контрафакта товаров также одежда и головные уборы — свыше 25 тыс. ед. на 900 тыс. грн (Puma, Nike, Adidas, Сalvin Klein), обувь — почти 15 тыс. пар на 654 тыс. грн (Puma, Nike, Adidas).

Кроме того, за указанный период таможенники изъяли около 15 тыс. сумок на 200 тыс. грн (Dior, Puma, Nike), 29 тыс. ед. парфюмерии и косметики на 109 тыс. грн (CHANEL, LACOSTE), 16 наручных часов Michael Kors на 32 тыс. грн

В таможне напомнили, что контрафактными по закону считаются товары, которые являются предметами нарушения прав на торговую марку и на которые без разрешения правособственника нанесены обозначения этих торговых марок — идентичные оригинальным обозначениями или максимально приближенные к ним.

Гостаможня также указала, что по итогам десяти месяцев зафиксировано 40 случаев нарушения таможенных правил по итогам приостановок таможенного оформления, а также 68 раз происходило уничтожение товара. Помимо этого, 39 почтовых отправок были возвращены отправителю.