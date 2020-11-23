Всеобщий карантин из-за COVID не привел к снижению углекислого газа в атмосфере

Промышленный спад из-за пандемии COVID-19 не привел к снижению уровня парниковых газов в атмосфере, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В организации отметили, что в 2019 году уровень углекислого газа пережил скачок роста, и среднегодовой мировой показатель превысил порог в 410 частей на миллион. Этот рост продолжился и в 2020 году. Последствия локдауна уложились в обычные годовые колебания углеродного цикла, констатировали в организации.

«Двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане — еще дольше. В последний раз на Земле наблюдалась сопоставимая концентрация CO2 3-5 миллионов лет назад, когда температура была на 2-3°C выше, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас. Но тогда не было 7,7 миллиарда жителей», — заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.