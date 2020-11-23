В Черногории ужесточили условия комендантского часа

Правительство Черногории приняло решение ужесточить условия комендантского часа. Как сообщила пресс-служба кабмина страны в понедельник, с 25 ноября комендантский час будет начинаться не с 21:00, а с 19:00 и продолжаться до 05:00.
«Из-за исключительно сложной эпидемиологической ситуации Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов с 07:00 утра до 18:00 вечера и продлить запрет покидать жилища (комендантский час) с 19:00 до 05:00. Меры вступают в силу с 25 ноября до 8 декабря», — говорится в сообщении кабмина.
По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения. В среднем по стране число заразившихся на 100 тыс. человек приближается к отметке в 4 тыс., что является одним из худших показателей в Европе.
Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране заразившихся коронавирусом. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над инфекцией, объявив страну «зоной, свободной от коронавируса». Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016