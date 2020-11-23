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В Черногории ужесточили условия комендантского часа

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В Черногории ужесточили условия комендантского часа

Правительство Черногории приняло решение ужесточить условия комендантского часа. Как сообщила пресс-служба кабмина страны в понедельник, с 25 ноября комендантский час будет начинаться не с 21:00, а с 19:00 и продолжаться до 05:00.

«Из-за исключительно сложной эпидемиологической ситуации Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов с 07:00 утра до 18:00 вечера и продлить запрет покидать жилища (комендантский час) с 19:00 до 05:00. Меры вступают в силу с 25 ноября до 8 декабря», — говорится в сообщении кабмина.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения. В среднем по стране число заразившихся на 100 тыс. человек приближается к отметке в 4 тыс., что является одним из худших показателей в Европе.

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Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране заразившихся коронавирусом. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над инфекцией, объявив страну «зоной, свободной от коронавируса». Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.

Черногория, коронавирус
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